Евро "подскочил". Нацбанк опять снизил курс гривны

Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожала на четыре и 29 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на 29 июня:

100 долларов — 2608,0120 грн (27 июня — 2603,6606);

100 евро — 2941,3159 грн (2912,7151);

10 рублей — 4,4290 грн (4,4129).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.