Стало известно, когда заработает Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа 2017 года согласно правительственной ноте Канады украинскому посольству.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook.

"Свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле.

У нас двойственное ощущение: финиш и старт — два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", — отметил он.

Напомним, соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита Джастина Трюдо в Киев. В марте 2017-го парламент поддержал документ.

С вступлением его в действие, Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта.

В свою очередь Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады, в течение 7 лет приведя таможенную политику в паритет.