Новая услуга. Каждый украинец может проверить свои доходы в онлайн

Граждане Украины смогут получить информацию о своих официальных доходах через сервис iGov.

Об этом написал один из организаторов Портала государственных услуг Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Наконец-то. Мы сегодня объявляем о запуске новой услуги на iGov, которая работает во всей стране, во всех регионах. Услуга массовая и имеет спрос. Итак, мы прошли сложную интеграцию с реестром и сервисами налоговой службы, и теперь каждый гражданин Украины может в несколько кликов получить информацию о своих официальных доходах", — заявил Дубилет.

По его словам, услуга является бесплатной и понадобится персональная электронная подпись. После этого следует заполнить простую форму, выбрать срок, за какой нужны данные, и ждать, когда на почту придет документ — от 10 минут до 1—2 дней. Пока что ответ можно получить только на электронную почту.

Воспользоваться сервисом можно здесь.

Напомним, Всемирный банк выделил 20 миллионов гривен на реализацию в Украине в 2017 году пилотного проекта "Рука помощи", призванного помочь безработным.