Испытания межконтинентальной ракеты в КНДР сбили мировую цену нефти

В среду, 5 июля, утром мировые цены на нефть опускаются на фоне геополитической напряженности вокруг Северной Кореи; инвесторы также ожидают данных по запасам нефти за неделю в США.

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает "Прайм".

По состоянию на 8:47 по Киеву стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,10% — до 49,56 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11% — до 47,00 доллара за баррель.

Рост геополитической напряженности в связи с запуском ракеты КНДР снижает спрос на рисковые активы, к которым относится нефть.

КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным.

А там временем участники рынка ожидают статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,56%, или на 2,833 млн баррелей, до 506,367 млн баррелей. Как сообщало минэнерго страны на прошлой неделе, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,1 млн баррелей, или на менее чем 0,1% — до 509,2 млн.