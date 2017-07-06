Стоимость кастрюли борща обойдется украинцам почти в 100 гривен

В Украине резко повысились цены на овощи, что отразилось на стоимости приготовления борща.

Как сообщила пресс-служба общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб" (ЭДК), стоимость кастрюли украинского борща с мясом объемом 3,5—4 литра в июне увеличилась по сравнению с маем на 9,2%, до 90,62 грн, что объясняется ростом потребительских цен на большинство ингредиентов этого блюда.

Согласно сообщению, стоимость кастрюли борща без мяса в июне выросла по сравнению с маем на 21,6% — до 28,04 грн.

"По расчетам ЭДК, в июне 2017 года стоимость кастрюли украинского борща объемом 3,5—4 литра составляла: с мясом — 90,62 гривны, без мяса (постного) — 28,04 гривны.

Таким образом, первый летний месяц ознаменовался существенным подорожанием стоимости приготовления украинского борща. Так, по сравнению с маем текущего года, в июне борщ с мясом подорожал на 9,2% ("плюс" 7,67 грн), постный — на 21,6% ("плюс" 4,99 грн)", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, больше всего цена выросла на овощи, в частности, на капусту — в 1,8 раза, свеклу — в 1,4 раза. Говядина прибавила в цене на 4,5% или 4,46 грн. за килограмм.

Пресс-служба отметила, что по сравнению с июнем 2016 года стоимость борща с мясом для украинцев выросла на 33,4%, без мяса — на 45,9%.

При расчетах аналитики исходили из следующего соотношения ингредиентов в блюде: 600 г говядины, 300 г капусты, 500 г свеклы, 500 г картофеля, 200 г моркови, 200 г лука, 30 г подсолнечного масла и 90 г томатной пасты.

Стоит отметить, по данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", цены на овощи борщового набора — капусту, картофель, морковь, свеклу и лук — в мае выросли на 43% по сравнению с апрелем в связи с сезонным подорожанием этой продукции и неблагоприятными погодными условиями.

Согласно информации Государственной службы статистики, инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года — до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.

Напомним, эксперты назвали причины, почему цены на овощи в Украине бьют рекорды.

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