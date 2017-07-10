Россия не будет менять свою политику по Украине из-за санкций Запада

Кремль не будет менять свою политику в отношении Украины и Сирии из-за введенных Евросоюзом и США санкций.

Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет "РИА Новости".

"Наша политика по той же Сирии и по той же Украине никогда не определялась и не будет определяться санкционным давлением со стороны США", — подчеркнул он, комментируя заявлением президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что не обсуждал санкции на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге, и отметил, что никаких шагов до разрешения кризисов в Украине и в Сирии предприниматься не будет.

Стоит также отметить, что в Сенате США предлагают ввести дополнительные санкции против РФ за ее многолетнее нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.