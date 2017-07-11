Siemens решил судиться с российскими оккупантами из-за поставок немецких турбин в Крым

Немецкий концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") и петербургского совместного приятия "Сименс технологии газовых турбин"

В картотеке дел не сообщается, в связи с чем подан иск, но в пресс-службе Siemens сказали, что они требуют "предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения — Тамань", сообщает "Медуза".

"Иск подан. Как мы ранее сообщали в заявлении, он направлен против тех, кто несет ответственность за это. А именно против менеджмента ТПЭ. Иск подан в Москве", — сказал ТАСС представитель пресс-службы немецкого концерна Вольфрам Трост.

Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

Компания Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым. В свою очередь, российская госкомпания "Технопромэкспорт", которая строит электростанции в Крыму, заявила, что купила оборудование на вторичном рынке, но отказалась раскрыть производителя.

Позже в компании Siemens пообещали провести тщательное расследование факта возможной поставки произведенных им турбин в Крым, на который распространяются санкции Евросоюза, запрещающие поставку на полуостров энергетических технологий для европейских компаний.

Напомним, ранее в Siemens заявляли, что поддерживают санкции против РФ.