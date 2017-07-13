Сотрудники "Артемсоли" опасаются ликвидации предприятия вследствие его приватизации

Сотрудники ГП "Артемсоль" выступили против приватизации предприятии, по этому поводу часть коллектива предприятия 11 июля провела митинг на стадионе Соледара.

Об этом пишет ТСН.

В своих требованиях к власти сотрудники соленого гиганта апеллируют к тому, что предприятие не является убыточным, и даже наоборот — наращивает объемы производства.

Также коллектив опасается, что в случае приватизации, предприятие может быть закрыто в интересах конкурентов, а таковы имеются как в РФ, так и в Европе (куда "Артемсоль" поставляет свою продукцию).

С целью не допустить передачи соляных шахт в частные руки, сотрудники ГП призвали руководство предприятия и местную власть передать производственные мощности "Артемсоли" в долгосрочную аренду трудовому коллективу заводу.

"Мы работаем здесь по 10, 20, 30 лет, целыми семьями и целыми поколениями: от деда к внуку. Мы живем в этом городе, "Артемсоль" обеспечивает нас работой и едой. Мы не собираемся отсюда никуда уезжать, и заинтересованы в процветании нашего предприятия как никто другой. Поэтому, требуем передать нам его в аренду. Таким образом, никто не сможет купить и развалить завод, который сегодня обеспечивает солью всю Украину", — призывали со сцены митинга.

Напомним, ранее в Фонде госимущества сообщили о том, что "Артемсоль" может быть приватизирована до конца 2017 года. В Верховной Раде по этому поводу даже зарегистрировали отдельный закон. Добавим, что в договоре между Украиной и МВФ, требования о приватизации больших и средних государственных предприятий занимают центральное место.