Рада поддержала изменения в госбюджет-2017, предложенные Кабмином

В четверг, 13 июля, во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект Кабинета министров о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" (№6600).

Об этом пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что документ поддержали 226 народных депутатов.

Закон был подготовлен Минфином с целью направления перевыполнения доходной части госбюджета на увеличение расходов на решение неотложных проблемных вопросов обороны, общественного порядка, безопасности государства и других.

"… доходы госбюджета планируется увеличить с 731,031 млрд гривен до 770,966 млрд: доходы общего фонда госбюджета предлагается увеличить с 674,010 млрд до 701,724 млрд, а спецфонда — с з 57,3 млрд до 69,24 млрд", — говорится в статье.

При этом уровень расходов планируется поднять с 800,398 млрд до 841,102 млрд гривен. Вместе с тем предельный размер госдолга предполагается увеличить с 1 трлн 716,7 млрд до 1 трлн 823,7 млрд гривен.

Напомним, Рада приняла госбюджет-2017 в конце декабря прошлого года, потом его подписал президент Петр Порошенко. Премьер-министр Владимир Гройсман называл бюджет "человекоцентричным". Узнать больше о документе можно здесь.