Новые квоты на продовольствие. Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины

Украина получила дополнительные торговые преференции по решению Совета Европейского Союза.

Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, сообщает УНИАН.

Отметим, что ранее это решение было утверждено Европейским парламентом. В соответствии с достигнутыми договоренностями, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как ранее это предлагалось Еврокомиссией, мочевина из предложений исключена.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда — 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных — 3 тыс. тонн, пшеницы — 65 тыс. тонн, кукурузы — 625 тыс. тонн, ячменя — 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как известно, в конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу — на 650 тыс. тонн, пшеницу — на 100 тыс. тонн, ячмень — на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно — на 7,8 тыс. тонн, овес — на 4 тыс. тонн, мед — на 3 тыс. тонн, виноградный сок — на 500 тонн, обработанные томаты — на 5 тыс. тонн.

Ожидается, что дополнительные торговые преференции могут вступить в силу осенью.