Развал России может спровоцировать глобальный финансовый кризис — эксперт

17 июля 2017, 15:01

Повторения кризиса 2008 года не будет, отметил Новак.

Андрей Новак

После мирового финансового кризиса 2008 года ведущие страны мира сделали выводы и изменили подходы к финансовой политике, поэтому повторение подобного кризиса маловероятно.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду".

По его мнению, повторения кризиса 2008 года не будет.

"Однако глобальный финансовый кризис может возникнуть по причине переформатирования глобальной политики, прежде всего, из-за выведения из нее Российской Федерации, значение которой уменьшается. Под действием санкций против РФ, которые, вероятнее всего, будут постоянно усиливаться, будет сокращаться ее присутствие на энергетическом рынке газа и нефтепродуктов", — отметил он.

Экономист отметил, что существует большой риск распада РФ как государства.

"А это повлечет за собой приостановление либо ликвидацию долговых обязательств, которые имеет Россия перед миром. Она станет неплатежеспособной как государства, да и на уровне основных российских компаний. Это действительно может повлечь за собой волну кризиса, но не думаю, что он приобретет глобальный характер. К примеру, когда разваливался Советский Союз, у него тоже было множество долговых обязательств, но это не привело к глобальному финансовому кризису", — считает он.

Эксперт подчеркнул, что новый кризис может иметь те же или большие масштабы, чем кризис 2008 года.

"Я не вижу оснований для этого. Глобальная экономика развивается, экономика ведущих стран мира растет, в частности, США и Китая. Так, Китай смягчил свою финансовую политику по отношению к своей денежной единицы. ВВП Евросоюза растет", — объяснил Новак.

Вместе с тем он указал, что для Украины самый тяжелый для нее период уже пройден — это были 2014-2015 годы, пик российской агрессии, который дал Украине пик экономического падения, срыв курса гривны.

"Однако если будет нечто похожее на мировой финансовый кризис, то существуют опасения, что украинская власть, правительство и НБУ смогут использовать это как очередной аргумент для объяснения той же девальвации гривны и каких-либо других экономических проблем. Нам будут рассказывать, что, мол, мировой кризис в разгаре, и он не может не зацепить Украину, потому-то у нас проблемы в экономике", — добавил экономист.

Напомним, ранее глава МВФ Кристин Лагард заявила о возможности повторения мирового финансового кризиса 2008 года.

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Украина МВФ кризис Новак Лагард
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