Новый финансовый кризис: риски для мира и Украины

19 июля 2017, 22:35

Эксперты рассказали, какова вероятность, что мир сотрясет новый финансовый кризис.

В Международном валютном фонде предупредили, что миру может грозить новый финансовый кризис. Однако причины и предпосылки пока не называются. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. "Наблюдаются некоторые тревожные процессы. Может возникнуть новый экономический кризис", — сообщила она.

В МВФ отметили непредсказуемость финансовых кризисов и призвали международные институции и министров финансов стран быть осторожными и заранее подготовиться к возможному кризису.

Однако Лагард не сказала, что на этот раз способно спровоцировать новый мировой финансовый кризис. Она лишь отметила: "Как правило, кризис никогда не приходит оттуда, откуда мы ожидаем".

Эксперты рассказали "Главреду", видят ли они признаки такой перспективы, что может вызвать финансовый кризис сегодня, насколько масштабным он может быть, а также какими будут последствия для Украины.  

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества

Олег Соскин:

По моим оценкам, мировой финансовый кризис с 2008 года не прекращался. Он развивался, начиная с 2007 года, и просто находился в разных фазах. Сейчас начинается его новая фаза, поскольку кризис системно не был преодолен, с точки зрения системы производственного процесса и реального накопления. То есть он обусловлен переходом мирового хозяйства к пятому и шестому технологическим укладам ("циклы Кондратьева").

И эта волна падения будет продолжаться приблизительно до 2020-2021 года, затем на протяжении еще лет 15 будет фаза стагнации. И это — объективный процесс. Просто в одних странах он происходит более сглажено, а в других — в ярко выраженных разрушительных формах, как, например, в Украине.

Лагард, по сути, заявила, что меры по сглаживанию последствий кризиса в самых богатых странах уже не дают результата, потому что мероприятия по печатанию денег и наращиванию государственного долга практически исчерпаны. Поскольку ведущие страны стали уже серьезными мировыми должниками. Даже те же США, где государственный национальный долг превысил 20 триллионов долларов, а это больше, чем ВВП. То же касается Италии, Франции, Великобритании. И эти резервы, когда государство и национальные банки могли выкупать долги и выпускать свои ценные бумаги, а затем давать займы, исчерпаны. Результат заметен на фондовых биржах — это надутый пузырь. Сейчас могут обвалиться активы.

Фаза кризиса вошла в очень серьезную сферу сырьевого производства. Сейчас начинают рушиться транснациональные сырьевые корпорации. Это мы видим на примере угля, железной руды и других сырьевых ископаемых. Был Китай, который поглощал, то есть покупал, эти активы, начиная с 2008 года. Но сегодня и у Китая серьезно замедлились темпы развития, он входит в фазу менее активного экономического роста. Потому он тоже на себя не может все брать сейчас. То же касается Бразилии, латиноамериканских стран, а также Индии. То есть последняя из стран, которая может нанести колоссальный удар по мировому хозяйству — это Индия.

Новый виток кризиса может быть более мощным и масштабным, чем в 2008 году. Потому что он входит в сферы производства — в нулевой, первый и второй технологический уклады, где занято множество людей. То есть если в начале это были финансовая и ипотечная фазы, то сейчас этот кризис входит в фазу производства и сырьевых отраслей.

Что касается Украины, то для нас новый виток кризиса будет значить прекращение всех инвестиций. Сейчас и так в Украину слабо заходят деньги, а после этого они совсем перестанут заходить в виде прямых и портфельных инвестиций. Украине в таком случае не смогут давать в долг МВФ и другие структуры. Это также будет значить серьезные осложнения отношений в 2018 году с кредиторами, которые реструктуризировали наши долги. МВФ придется "тушить" Латинскую Америку и Северную Африку, да и некоторые европейские страны (Португалию, Грецию и т.д.). То есть для Украины денег не будет, появятся очень жесткие условия. И, безусловно, это будет удар по нашему сырьевому сектору, который и так почти добит. Это металл, химические продукты и т.д. Это, в свою очередь, будет значить непосредственное падение официальных экспортных доходов.  

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук

Андрей Новак:

Сложно оценивать заявление главы МВФ Кристин Лагард о возможности повторения мирового финансового кризиса 2008 года, потому что после 2008 года ведущие страны мира сделали выводы и изменили подходы к финансовой политике. Потому повторение кризиса 2008 года по тем же причинам, что были тогда, на мой взгляд, маловероятно. Я бы даже сказал, что такого повторения не будет.

Однако глобальный финансовый кризис может возникнуть по причине переформатирования глобальной политики, прежде всего, из-за выведения из нее Российской Федерации, значение которой уменьшается. Под действием санкций против РФ, которые, вероятнее всего, будут постоянно усиливаться, будет сокращаться ее присутствие на энергетическом рынке газа и нефтепродуктов.

К тому же, велик риск распада РФ как государства. А это повлечет за собой приостановление либо ликвидацию долговых обязательств, которые имеет Россия перед миром. Она станет неплатежеспособной как государства, да и на уровне основных российских компаний. Это действительно может повлечь за собой волну кризиса, но не думаю, что он приобретет глобальный характер. К примеру, когда разваливался Советский Союз, у него тоже было множество долговых обязательств, но это не привело к глобальному финансовому кризису.

Так что новый кризис не будет иметь те же или большие масштабы, чем кризис 2008 года. Я не вижу оснований для этого. Глобальная экономика развивается, экономика ведущих стран мира растет, в частности, США и Китая. Так, Китай смягчил свою финансовую политику по отношению к своей денежной единицы. ВВП Евросоюза растет.

Потому я не вижу других причин для кризиса, кроме этого политического риска распада РФ и наступления ее неплатежеспособности как государства и неплатежеспособности крупных российских компаний.

Что касается Украины, то, на мой взгляд, самый тяжелый для нее период уже пройден — это были 2014-2015 годы, пик российской агрессии, который дал Украине пик экономического падения, срыв курса гривны. Потому я убежден, что самые сложные времена позади.

Однако если будет нечто похожее на мировой финансовый кризис, то существуют опасения, что украинская власть, правительство и НБУ смогут использовать это как очередной аргумент для объяснения той же девальвации гривны и каких-либо других экономических проблем. Нам будут рассказывать, что, мол, мировой кризис в разгаре, и он не может не зацепить Украину, потому-то у нас проблемы в экономике.

Владимир Лановой

Директор Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

Владимир Лановой:

На мой взгляд, такой перспективы как начало нового мирового финансового кризиса сейчас нет. Поскольку сейчас не наблюдаются соответствующие признаков финансового характера, например, чрезмерное накопление капитала в отдельных сферах или излишняя эмиссия доллара, или чрезмерное кредитование в зоне евро.

Безусловно, отдельные финансовые проблемы в определенных отношениях могут возникнут. Например, Китай не захочет что-то делать так, как предлагают Соединенные Штаты Америки. Однако все эти факторы еще не являются явными.

Кроме того, это не предмет деятельности МВФ. Такое высказывание Лагард, скорее, напоминает выступление эксперта, который считает вероятными определенные обстоятельства. Пока что такого я не вижу.

В таких расчетах — предоставлении кредитов, погашении долгов — бывают различные конфликты и разногласия. Потому МВФ, безусловно, является организацией, зависимой от развитых стран "Большой семерки". В то же время есть конфликт между странами "третьего мира", 90 стран которого заблокировали проведение последующих раундов Всемирной торговой организации из-за того, что развитые страны не снижают пошлины на ввоз сырья из этих стран "третьего мира". Думаю, тут преследуется выполнение политической и экспортная миссия МВФ, нежели конкретика анализа.  

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