В Германии начались слушания по российскому газопроводу в обход Украины

В немецком городе Штральзунд начались слушания по проекту российского газопровода "Северный поток-2", которые станут еще одной частью получения разрешительного удостоверения на строительство трубопровода в тобход Украины.

Как сообщает газета Ostsee-Zeitung, в адрес Горного управления в Штральзунде и Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии поступило более 200 заявлений.

"Пятидневные слушания, которые проходят за закрытыми дверями, позволят отраслевым ведомствам, общественным объединениям и заинтересованным гражданам привести свои аргументы", — пишет Deutsche Welle.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступает против выдачи разрешения на строительство.

По данным экологов, при строительстве только в исключительной экономической зоне Германии будет выделено 239 тонн фосфора. Защитники природы также требует улучшения компенсаций за планируемый ущерб окружающей среде. Свое несогласие со строительством газопровода ранее высказали и фермеры с острова Рюген.

Начать строительство второй очереди газопровода "Северный поток" длиной 1,2 тыс. километров планируется в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта, который поддерживает правительство ФРГ, составляет 9,5 миллиардов евро.

В финансировании трубопровода, который ежегодно сможет транспортировать в Германию и страны Европы до 55 млрд кубометров российского газа, участвуют целый ряд западных фирм: немецкие Wintershall и Uniper, нидерландско-британская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie.

Против проекта активно выступают страны Балтии и Польша, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии. А президент Украины Петр Порошенко и вовсе назвал "Северный поток-2" "инструментом российской энергетической агрессии" против Киева и Брюсселя.

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