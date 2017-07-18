Нардепам увеличат компенсацию на аренду жилья в гостинице "Киев"

C 1 сентября 2017 года аппарат Верховной Рады решил увеличить размер ежемесячной денежной компенсации депутатам для аренды или найма гостиничного номера на 190 грн до 650 грн в сутки.

Об этом говорится в решении комитета по вопросам регламента и организации работы парламента, сообщает Ukranews.

14 июля комитет рассмотрел письмо исполняющего обязанности руководителя аппарата Рады Петра Боднара.

Комитет выяснил, что компенсация стоимости аренды жилья осуществляется исходя из стоимости одноместного однокомнатного номера гостиницы "Киев" из расчета 460 грн в сутки, что был актуален более трех лет назад.

Наряду с этим, с момента утверждения такого размера компенсации выросли коммунальные тарифы (на электроэнергию, теплоснабжение, горячее водоснабжение и водоотвод и т.д.), а также менялся размер минимальной заработной платы.

По расчетам аппарата, на сегодняшний день средняя стоимость номера составляет около 650 гривен в сутки.

В итоге регламентный комитет согласился с предложением аппарата парламента увеличить размер компенсации депутатам за аренду жилья с 460 до 650 грн в сутки.

Комитет разрешил аппарата установить с 3 июля размер расходов на обеспечение командировок помощников-консультантов депутатов в сумме 400 гривен в месяц.

Напомним, последним распоряжением Владимира Гройсмана на посту спикера ВР была почти в три раза увеличена заработная плата народным депутатам.