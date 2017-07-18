Доллар снова подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2996,2296 грн.
Во вторник, 18 июля, Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.
Официальный курс гривны на 19 июля:
100 долларов — 2593,0157 грн (18 июля — 2596,4818);
100 евро — 2996,2296 грн (2976,0874);
10 рублей — 4,3675 грн (4,3959).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.