Доллар снова подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Во вторник, 18 июля, Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.

Официальный курс гривны на 19 июля:

100 долларов — 2593,0157 грн (18 июля — 2596,4818);

100 евро — 2996,2296 грн (2976,0874);

10 рублей — 4,3675 грн (4,3959).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.