Трамп поддержит новые санкции против России — Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп поддерживает законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет ТАСС.

"Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, особенно в том, что касается введения этих санкций", — подчеркнула Сандерс.

Она отметила, что исходная версия законопроекта была "плохо прописана".

"Но мы смогли поработать с палатой представителей и сенатом, и администрация довольна тем, что смогла внести необходимые изменения. И мы поддерживаем законопроект в том виде, в каком он есть сейчас", — добавила Сандерс.

Напомним, Конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, голосование состоится 25 июля. В Кремле и Евросоюзе уже отреагировали на данное предложение.