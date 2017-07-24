Бизнес на крови. СМИ рассказали, как в Беларуси зарабатывают на торговле с террористами ЛДНР

Ряд белорусских компаний продают свои товары на территории, подконтрольной террористическим ДНР и ЛНР.

Об этом идет речь в журналистском расследовании "Радио Свобода".

Официально торговли между Беларусью и террористами ЛНР и ДНР нет. При этом товары из страны массово отправляются в Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков. Основными получателями выгоды от этого бизнеса являются компании, тесно связанные с руководством ЛНР и ДНР.

В поселке Шумилино (Витебская область) расположен небольшой частный завод "Славпродукт", его учредитель — российское ООО "Нортимер". В 2016 году экспорт предприятия вырос с 38,6 тысячи дал (1 дал = 10 литров) до 46,7 тысячи. Именно с прошлого года на "Славпродукте" начали производить и разливать водку премиум-класса под торговой маркой Belsweet по заказу донецкой компании ООО "Белсвит", которая, по данным бизнес-портала DNR-Live, является крупнейшим поставщиком белорусского алкоголя в ДНР. А в качестве импортера на этикетках указано ЧП "Содействие", зарегистрированное в подконтрольном боевикам Торезе.

"В 2016 году у нас вырос экспорт на ДНР. Сначала они закупали нашу водку "Сяброўка", а потом решили: почему бы не раскрутить собственный бренд. В принципе, это произошло с нашей подачи. Водка продается на "ура", иногда даже не успеваем производить в нужных объемах", — рассказала главный технолог "Славпродукта" Валентина Солдатова.

По ее словам, "Белсвит" нанимает белорусского перевозчика, который везет партию алкоголя через Россию в оккупированный Донецк. В ближайшее время по маршруту Шумилино - Донецк должны отправиться шесть машин с водкой от "Славпродукта", однако поставка задерживается: ЧП "Содействие" сейчас проходит "перерегистрацию".

ЧП "Содействие" (Торез) было основано в 1999 году Игорем Автономовым. Сегодня его сын Дмитрий Автономов — влиятельная фигура в группировке ДНР. У него крупный угольный бизнес, он руководит предприятиями "Донбассуголь" и "Востокуглемет", возглавляет благотворительный фонд "Возрождение Донбасса".

В определении Октябрьского районного суда Мариуполя от 11 августа 2015 года говорится, что Дмитрий Автономов обеспечивает до 20% поступлений в "бюджет" группировки ДНР. Вместе с Дмитрием в финансировании терроризма СБУ подозревает и его мать Татьяну Автономову — руководителя ЧП "Содействие" (Константиновка). Как отмечено в определении суда, финансирование ДНР осуществляется Автономовым "с использованием комплекса субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных как в Украине, так и за границей". Все эти фирмы фактически принадлежат Автономову, но оформлены на подставных лиц.

Как следует из ответа СБУ на запрос журналистов, в этот комплекс входит и ЧП "Содействие" из Тореза, которое импортирует белорусскую водку.

Кроме того, крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли Беларуси — ОАО "Крыніца" — производит для террористов собственную марку пива. Пиво "Юзбир" — это торговая марка, принадлежащая ООО "Мастер-торг" (Донецк). Как и водка Belsweet, оно не попадает на белорусский рынок, а идет напрямую в оккупированный Донецк.

"Мастер-торг" является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в ДНР и ЛНР, а также поставляет продукцию своих торговых марок в оккупированный Россией Крым. С Беларусью фирма работает с начала 2015 года.

По данным группы "Информационное сопротивление", "Мастер-торг" занимает приблизительно 40% рынка на подконтрольной ДНР территории, обладает бессрочной "лицензией" на торговлю алкоголем, выступает постоянным спонсором различных спортивных турниров.

По информации от самих боевиков, данная фирма может быть связана с Александром Януковичем - сыном экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию.

"Мастер-торг" находится под патронажем Стоматолога. Любая наша структура будет прямо и косвенно связана с Захарченко (главарь группировки ДНР, — ред.), а "Мастер-торг" — еще и с Януковичем", - сказал бывший полевой командир ДНР, террорист Александр Ходаковский. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Продукты из Беларуси попадают на прилавки партнеров "Мастер-торга": среди них крупнейшая в ДНР сеть "Первый республиканский супермаркет" (бывшая сеть АТБ, "отжатая" боевиками), "Сигма-ленд" (бывший "Ашан"), "Амстор" и другие. В свою очередь "Амстор", по данным СМИ, контролирует Захарченко, а возглавляет "Первый республиканский" его жена.

В Луганске ключевыми партнерами "Мастер-торга" являются "Универсам 1" и сеть социальных супермаркетов "Народный" — "отжатые" боевиками супермаркеты "Лелека" и АТБ соответственно. Они контролируются приближенными Игоря Плотницкого, главаря группировки ЛНР.

В "Крыніце" признают, что производят пиво "Юзбир", но наличие прямых контрактов с "Мастер-торгом" отрицают. "Что касается "Мастер-торга", то переговоров по производству пива мы не вели и не имеем контрактов с этой компанией. Мы производим продукцию по заказу третьей стороны и уважаем право наших партнеров на конфиденциальность", - заявил заместитель гендиректора "Крыницы" Валерий Столяров. Начальник управления маркетинга и рекламы Сергей Решетников добавил, что у "Крыницы" есть контракт с канадской компанией, которая представляет интересы "Мастер-торга" в Беларуси.

Мозырский спиртоводочный завод на этикетках своей продукции, поставляемой в Донецк, указывает в качестве импортера компанию Huge Sky Limited с регистрацией в Гонконге. А в качестве заказчика - макеевское ООО "Интер-Торг", которое, предположительно, аффилировано с "Мастер-торгом". "Мы работали с ДНР, но уже прекратили. На данный момент не договорились по цене. Эта фирма, "Интер-торг", закрылась, открылась новая. Нашим партнёром был Huge Sky LTD. Теперь мы временно не работаем с этим направлением, но тема окончательно не закрылась, ведутся переговоры. Они (представители фирмы из подконтрольной группировке ДНР территории, — ред.) приезжали в Беларусь на выставку "Продэкспо" в прошлом году", — рассказал заместитель директора Мозырского завода Сергей Македонский.

Фирмы-прокладки нужны для того, чтобы производить расчеты между Беларусью и боевиками, так как официально провести их через белорусские банковские системы невозможно. Как пояснили в "ДНР Консалтинг", официально расплатиться с Беларусью нельзя "ни налом, ни безналом". Необходим субъект хозяйствования на территории признанного Беларусью государства, со счетов которого деньги могут поступить белорусским предприятиям. Чаще всего эту функцию выполняют российские фирмы.

Удобней всего для белорусских предприятий, если фирма в ОРДЛО имеет параллельную украинскую регистрацию. Вероятно, её до недавнего времени имело и ЧП "Содействие": именно поэтому фирма-импортер попала на этикетки водки "Белсвит".

"Мы продаем нашу продукцию всем, кто берет. Поймите, сегодня любая ниша будет заполнена сразу. Когда Украина запретила торговать с этими областями, на их место сразу пришла Россия и Беларусь. Мы уже около двух лет работаем с ДНР", — заявил начальник сектора внешнеэкономической деятельности Гродненского ликероводочного завода Петр Калесник.

Гродненский ликероводочный завод входит в государственный холдинг "Минск Кристалл Групп" и лидирует по производству водки в Гродненской области Беларуси. Проблем с контролирующими органами на заводе не боятся. "А какие у нас могут быть проблемы? Наши органы никому не мешают. Когда приходит предоплата, мы отгружаем продукцию. Мы контракт заключили, в котором есть предоплата. Расплачиваются с нами в долларах, частично - в российских рублях. По экспортной декларации, отгрузка идет в Украину", — рассказывает Калесник.

Холдинг "Минск Кристал групп" был создан по указу президента Беларуси Александра Лукашенко 17 июля 2015 года. Сегодня холдинг фактически является монополистом на рынке алкогольной продукции в Беларуси.

Мониторинг ассортимента торговых сетей в ОРДЛО показывает, что там представлена продукция как минимум 5 из 8 предприятий холдинга. Два завода (Гродненский и Мозырский) даже не скрывают факт прямых поставок на подконтрольные террористам территории. Продукция Витебского ликероводочного завода также продается на оккупированной части Донбасса.

Еще два завода — Гомельский ликероводочный завод и Брестский ликероводочный завод — официально не отрицают и не подтверждают, что торгуют с боевиками напрямую. Подтверждение поставок брестской водки в ДНР журналисты получили в частном разговоре в отделе внешнеэкономической деятельности на заводе "Белалко". Они обратились туда под видом предпринимателей из ДНР, которые хотят приобрести партию алкоголя. Новым "оптовикам" предложили работать через постоянного партнера "Белалко" в Донецке - "Торговый дом Плюс". В "ТД Плюс" прямые поставки в Донецк продукции Брестского ликероводочного завода также подтвердили.

"Белалко" — самое успешное предприятие Брестской области и крупнейший налогоплательщик региона. По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, в 2016 году сумма заплаченных Брестским ликероводочным заводом налогов составила 5% от общих поступлений в казну.

Кроме алкоголя, Беларусь поставляет сепаратистам широкий ассортимент продуктов питания. Белорусской "молочкой", кондитерскими изделиями, консервами завалены прилавки магазинов в ОРДЛО. Речь идет о продукции нескольких десятков предприятий. Также в Донецке и Луганске оптом и в розницу продаётся белорусская косметика, трикотаж и бытовая техника. В большинстве случаев белорусские производители не афишируют свой бизнес с предприятиями на оккупированной части Донбасса.

На вопрос о поставках белорусской продукции на оккупированный ДонбассВладимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты, ответил: "Первый раз об этом слышу. Более того, я могу сказать, что очень внимательно наше правительство относится вот к такого рода вещам, поэтому мне очень трудно допустить, что такое может быть. Не могу комментировать, я даже с трудом могу представить, что такое может происходить. Не может быть прямых поставок, более того, я говорю: у нас есть, скажем так, и ориентирующие документы по линии правительства о том, что есть закон, законодательная база в Украине, которой надо придерживаться. Мне кажется, сам визит нашего главы государства говорит сам за себя".

Напомним, ранее эксперты в беседе с "Главредом" объяснили, чем для Украины важно сотрудничество с Беларусью, а также зачем Украина нужна Лукашенко, учитывая его тесные связи с России, в чем тут его дипломатическая и политическая игра.

Видео: Радіо Свобода Україна.