Мобильные новинки этого лета — Huawei Honor 9, Xiaomi Mi 6 и OnePlus 5

Apple и Samsung уже который год идут бок-о-бок, не позволяя другим заполучить золото и серебро. Китайским производителям остается делать предложение, которое максимально заинтересует потребителя — доступные флагманы. Мощное "железо", современная платформа, эргономичный дизайн и при всем этом низкий ценник по сравнению с устройствами лидеров рынка.

Да, до инженерных тонкостей и развитой экосистемы, демонстрирующих южнокорейской и американской компаниями, производители из Поднебесной не дотягивают. Но с каждым годом они все больше приближаются к цели. В этом можно убедиться, сравнив смартфоны в интернет-магазинах или на прайс-агрегаторах. Сравнение флагманских устройств на price.ua позволяет сопоставить не только их характеристики, но и цены во всех украинских онлайн-магазинах. Какие же китайские модели стали хитами лета 2017 года?

Huawei Honor 9

Первое, что в нем впечатляет — красивый дизайн. Во многом напоминает Samsung Galaxy S7, но все же не лишен индивидуальности, сопровождающейся 15-слойным оптическим покрытием тыльной стороны со стеклянной поверхностью, преломляющей и отражающей свет. Отсюда и слоган модели — Lightcatcher — "ловец света". На борту у 5,15-дюймового Honor 9 процессор Kirin 960 собственной разработки. Камера на два модуля (12 и 20 Мп) плюс функция боке (как у iPhone 7).

Xiaomi Mi 6

По устройствам этого производителя "сохнет" столь много украинских пользователей, что у китайской компании образовался собственный фан-клуб. Поэтому Xiaomi Mi 6 многие ждали с нетерпением. У этого флагмана наблюдается сходство с продуктами Samsung. Задняя сторона имеет красивое глянцевое покрытие с качественным олеофобным слоем (как, впрочем, и лицевая сторона). Следуя модным тенденциям, Xiaomi также оснастила флагман двойной камерой с двукратным оптическим зумом. Причем используются модули разного производства: основной модуль от Sony (IMX386), а длиннофокусный — от Samsung (s5k3m3). Последний наделен функцией оптической стабилизации. Оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835 и оперативной памятью на 6 ГБ.

OnePlus 5

Этот производитель намного скромнее своих соотечественников — выпускает за год всего один смартфон. Зато на протяжении года он старается на славу, ведь каждый раз демонстрирует устройства с топовым "железом". В арсенале OnePlus 5 процессор Snapdragon 835, 6/8 ГБ (зависит от конфигурации) оперативной памяти, дисплей Optic AMOLED, двухмодульная 16-мегапиксельная камера. Камеры — главные козыри, ведь электронную стабилизацию поддерживает не только основная, но и селфи-камера. В разработке основной камеры участвовала DxOMark — компания, оценивающая качество съемки фотоаппаратов, экшн-камер и мобильных устройств. В результате DxOMark поставила "китайцу" 87 баллов, что на один балл выше, чем у iPhone 7.