Западные СМИ рассказали, как американские санкции против России ударят по Германии

Если Конгресс США примет закон о новых санкция против России, он может "на долгое время испортить отношения между Соединенными Штатами и Евросоюзом".

Об этом на страницах немецкой Frankfurter Allgemeine пишет Винанд фон Петерсдорф, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

Закон предусматривает ужесточение санкций против России, подозреваемой в манипуляциях на выборах в США. Первая версия документа была одобрена в Сенате 97 голосами из 100 возможных. Главная задача законопроекта — "сковать руки" президенту Дональду Трампу на российском направлении, поскольку его подозревают в сотрудничестве с российским правительством, пишет автор.

Но у закона, как отмечает фон Петерсдорф, есть серьезные побочные эффекты: "Во-первых, он ставит крест на двустороннем принципе наложения санкций, ведь ранее США и ЕС согласовывали санкции против России, которые были введены после противоречащей международному праву аннексии Крыма".

Суть подобного подхода заключалась в том, что, к примеру, на смену американским компаниям, которым запрещалось вести бизнес в РФ, не приходили европейские, которые не прочь нажиться на ситуации. Теперь же "американцы хотят принимать решения в одностороннем порядке". Но "еще хуже то, что закон вводит санкции против компаний других стран, сотрудничающих с российскими партнерами", подчеркивает журналист.

Одна из ясно сформулированных целей закона — газопровод "Северный поток-2", по которому Россия планирует поставлять свой газ в Германию. Американская внешняя политика "давно испытывала сомнения по поводу этого газопровода и еще при президенте Обаме призывала отказаться от проекта", говорится в статье. С точки зрения американцев, "Северный поток-2" усилит зависимость европейцев от России и ослабит Польшу и Украину, у которых в Вашингтоне есть сильное лобби.

"Таким образом, Евросоюз просто ставят перед фактами", — подытоживает фон Петерсдорф. Определенную роль тут играет и желание США стать экспортером энергоресурсов, включая сжиженный газ, добавляет он. "Законопроект неприкрыто постулирует цель развивать экспорт американского газа за рубеж для создания рабочих мест в США. В прошлом американские законодатели не часто заявляли о том, что коммерческие интересы для них важнее плодотворного сотрудничества с ЕС", — говорится в статье.

Ранее "Главред" сообщал, что в ЕС готовятся быстро отреагировать на санкции США против России.