В Британии хотят объявить авто на дизеле и бензине вне закона

Через три десятилетия, в 2050 году, в Великобритании не должно остаться ни одного автомобиля, который бы работал на бензине или дизеле. Продажу вредных для окружающей среды и здоровья людей и транспортных средств запретят с 2040-го.

О таких планах правительство объявило в рамках стратегии "Чистый воздух", говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1", сообщает ТСН.

Согласно исследованиям, автомобильные выбросы загрязняют среду и приводят к онкологическим и сердечным болезням. За экологию в стране всерьез взялись вслед за Францией, где также до 2040-го лишатся бензиновых и дизельных машин, сообщает издание.

Напомним, месяцем ранее эксперт рассказал, как цена нефти ударит по стоимости горючего в Украине.