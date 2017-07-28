Украина и четыре страны присоединились к продлению санкций за аннексию Крыма

К решению Совета Европейского Союза о продлении санкций за незаконную аннексию Крыма присоединились пять стран.

Об этом идет речь в заявлении высокого представителя Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини по согласованию некоторых третьих стран относительно применения ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, сообщает УНИАН.

В частности, говорится, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 19 июня принял решение (CFSP) 2017/1087 о продлении до 23 июня 2018 года санкций в отношении незаконно аннексированного Россией Крыма и Севастополя.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Грузия и Украина присоединились к этому заявлению", — говорится в документе.

Пять перечисленных стран осуществят шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о санкциях.

Также сказано, что ЕС принимает во внимание это решение и приветствует его.

Отметим, что 19 июня Европейский Союз утвердил решение продлить санкции для незаконно аннексированного Россией Крыма и Севастополя еще на один год.

Как известно, санкции были введены ЕС 14 июня 2014 года на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, за исключением чрезвычайной ситуации; на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетического сектора.