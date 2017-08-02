Белорусским компаниям грозят санкции ЕС и Украины из-за торговли с боевиками ЛДНР

Белорусские компании рискуют попасть под санкции Украины и ЕС в случае, если они будут вести торговлю с ЛДНР.

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим изданию "Белорусские новости".

"Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем, не только со стороны Украины: мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже", — сказал Кизим.

Он также упомянул о недавнем расследование телеканала "Белстат", в котором говорится о том, что фабрика "Коммунарка работает с террористами". "В случае подтверждения этих данных "Коммунарка" точно попадет в черный список и не сможет поставлять продукцию на территорию Украины", — заявил он.

Ранее "Главред" писал, что официально торговли между Беларусью и группировками "ЛДНР" нет. Минск не признает независимости подконтрольных боевикам территорий, а следовательно, в экономических отношениях с субъектами хозяйствования группировок "ЛНР" и "ДНР" белорусские предприятия находиться не должны. Однако на самом деле товары из Беларуси массово отправляются в Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков. Основными получателями выгоды от этого бизнеса становятся компании, тесно связанные с "руководством" группировок "ЛНР" и "ДНР".