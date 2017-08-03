Журналист объяснил, почему Россия безнадежно отстала от Запада

Новые американские санкции обрекают Россию на все большее и большее технологическое отставание от остального мира, от цивилизации, которая сейчас переживает небывалую научно-техническую революцию.

Такое мнение высказал российский журналист и телеведущий Евгений Киселев, пишет "Обозреватель".

"Пока что российская экономика держится в основном за счет того, что качает нефть, газ и снабжает ими за твердую валюту другие страны. Но ведь мы не знаем, что будет через 10-15 лет", — отметил он.

"Я абсолютно убежден, что в результате научно-технической революции вполне вероятно потребление нефти и газа через эти самые 10-15 лет значительно сократятся. Мир переходит на другие виды энергии.

В мире самыми успешными, самыми богатыми компаниями становятся компании, которые производят программный продукт, информационные технологии, которые торгуют товарами и услугами через интернет", — подчеркнул журналист.

"Что будет еще через 10 лет мы даже не можем себе предположить, но я уверен, что в результате санкций Россия, которая уже во многих отраслях безнадежно отстала от Запада, отстанет еще больше", — добавил Киселев.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что без технологий и развития Россия рухнет.