Гендиректор "ММК им. Ильича" рассказал, где "Укрзалізниця" теряет десятки миллионов гривен

4 августа 2017, 15:15

Недопроизводство 45 тыс. тонн чугуна в месяц приведет к потере железной дорогой 25 млн гривен доходов ежемесячно, говорит Юрий Зинченко.

Юрий Зинченко

Уже в ближайшее время "Укрзалізниця" может начать терять до 60-65 млн гривен в месяц из-за невыполнения планов отгрузки со стороны ММК им. Ильича и "Азовстали".

Об этом генеральный директор ПАО "ММК им. Ильича" Юрий Зинченко пишет в издании 24tv.ua.

Он объяснил, что единственная ж/д ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной, перегон Камыш-Заря — Волноваха, несмотря на дважды объявленный г-ном Балчуном пропуск 24-25 грузовых поездов в сутки, после двух реконструкций едва пропускает 16-17 поездов, а двум меткомбинатам для обеспечения производственной программы в июле был необходим пропуск 20-21 грузового поезда в сутки.

По словам топ-менеджера, из-за неспособности госмонополии наладить полноценное грузовое сообщение с Мариуполем, сотни тысяч тонн грузов доставляются на мариупольские комбинаты альтернативными каналами. Так, импортный уголь вместо прямых поставок из портов Одессы доставляется более мелкими судами в Мариупольский МТП, потери "Укрзалізниці" на разнице в тарифе между портом Южный и Мариуполем — около 200 грн на тонну (при объеме поставок около 90 тыс. тонн это 18 млн гривен в месяц). Около 25 тысяч тонн флюсов ежемесячно доставляются не с Западной Украины, а импортом через Мариупольский порт — это еще 6 млн гривен потерь в месяц. На недовезенном напрямую в Мариуполь ЖРС "Укрзалізниця" теряет еще около 3 млн гривен в месяц.

Кроме того, ММК им. Ильича и "Азовсталь" с августа и до конца года планируют увеличить производство чугуна на 7% от уровня 2-го квартала, но как это сделать при текущем пропуске через Камыш-Зарю — предприятия не имеют ни малейшего понятия. Недопроизводство 45 тыс. тонн чугуна в месяц приведет к потере ж/д в перевозках около 180 тысяч тонн грузов или около 25 млн гривен доходов ежемесячно, пишет гендиректор.

По его мнению, отдельного внимания заслуживает нежелание УЗ зарабатывать на перевозках металлургических грузов в Мариуполь — в июле из заявленных к перевозке в парке ЦТЛ 36 тыс. тонн ЖРК со станции Ингулец предприятие было обеспечено полувагонами только для перевозки 1,4 тыс. тонн (минус 5,2 млн гривен из доходов УЗ). А из заявленных к перевозке 53 тыс. тонн руды со станции Мудреная меткомбинат обеспечили только на 17,8 тыс. тонн (еще минус 5 млн грн для УЗ).

Халатностью, граничащей с откровенным вредительством, Юрий Зинченко назвал пропуск через Камыш-Зарю пустых вагонов на станцию Волноваха. В результате у комбината минус 3,3 тыс. тонн сырья, а УЗ недополучит более полумиллиона гривен.

Гендиректор ПАО "ММК им. Ильича" считает, что половину из тех 42 млн гривен, которые уже УЗ потеряла в июле, можно запросто было устранить в течение одного дня с минимальными расходами для монополии.

"Я очень надеюсь, что ситуация по Камыш-Заре улучшится, УЗ доведет пропуск до заявленного г-ном Балчуном уровня и найдет возможность обеспечить маршрутные перевозки руды в Мариуполь своим парком полувагонов. А мы со своей стороны сделаем все возможное для их максимального освоения под погрузку металла или же скорейшей сдачи в порожнем состоянии", — резюмировал Зинченко.

 

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Зинченко укрзализниця ММК им. Ильича
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