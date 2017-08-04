Тысячу арестованных грузовых вагонов Клименко передали "Укрзалізниці" — Матиос

Тысяча арестованных железнодорожных полувагонов, которые принадлежали ООО "Юнисон групп" (компания входит в орбиту экс-министра доходов и сборов Александра Клименко), переданы "Укрзалізниці".

Об этом сообщил глава Главной военной прокуратуры Анатолий Матиос в ходе брифинга, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Главная военная прокуратура по решению Печерского райсуда передала тысячу арестованных, задержанных ГФСУ и таможенными органами железнодорожных полувагонов, это самый дефицитный склад, которые принадлежали и к этому времени ООО "Юнисон групп". По решению суда главная военная прокуратура для избежания любых коррупционных рисков со стороны "критиков" и других лиц, обратилась к "Укрзализныце" и передала ПАО "Укрзализныця" для эксплуатации этих вагонов, мы предполагаем прибыль в доход государства", — сказал Матиос.

"Это даст возможность в полном объеме ежемесячно перечислять доход от их эксплуатации на момент ареста до окончательного решения суда о конфискации, что мы будем просить, — зачисление в отдельную строку бюджета, как это предусмотрено статьей 46. Средняя рыночная стоимость железнодорожных полувагонов, а они почти все новые, составляет 40 тысяч долларов США", — добавил военный прокурор.

По его словам, среди арестованного военной прокуратурой имущества, которое принадлежит группе "Юнисон групп" и непосредственно экс-министру доходов и сборов Клименко — два жилых дома, земельные участки в поселке Козин возле Киева общей стоимостью почти 150 млн грн, квартиры в элитных новостройках стоимостью более 20 млн гривен, коммерческие помещения торгового центра "Гулливер" стоимостью 250 млн грн, универмаг в Донецке.

"Впервые, за весь период после Революции Достоинства нам удалось установить и арестовать движимое имущество, которым пользовался и с которого получал выгоду Клименко", — отметил главный военный прокурор.

Напомним, ранее представители правоохранительных органов провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.