Крыжановский уволен с должности руководителя Черноморского порта — вице-мэр

Директор ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Сергей Крыжановский уволен с занимаемой должности по причине неэффективного управления портом.

Об этом вице-мер Черноморска (экс-директор ГП "Морской торговый порт "Южный" 2007-2010 гг., экс-директор "Ильичевский торговый порт" 2013-2015 гг.) Юрий Крук на своей странице в Facebook.

"Правительство Украины и Министерство инфраструктуры сделало лучший подарок коллективу Черноморского порта в преддверии 59-й годовщины со дня основания порта! Крыжановский с позором уволен с занимаемой должности! Банда вороваек и псевдореформаторов, которая грабила порт полтора года, уходит в прошлое как чёрная страница в истории порта!", — написал он.

При этом он обнародовал фото соответствующего приказа Министерства инфраструктуры Украины и информацию о финансово-экономических показателях работы порта, свидетельствующую о значительном падении объемов грузопереработки, финансовых показателей предприятия.

"С 04 августа исполняющим обязанности директора порта назначен Еременко Анатолий Васильевич, в ближайшее время будет назначен новый менеджмент градообразующего предприятия города и отрасли. Предстоит непростая работа по возрождению былой славы порта, который по праву достоин быть лидером отрасли! Городские власти Черноморска будут содействовать новому менеджменту порта в выводе предприятия из кризиса!!! С праздником вас, портовики!", — добавил Крук.

Назначение Крыжановского на должность было связано с временами работы на посту главы Одесской области Михеила Саакашвили.

Фото: Facebook Юрия Крука