Стало известно, сколько самолетов "Антонов" планирует выпустить за пять лет

Государственное предприятие "Антонов", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", за пять лет планирует выпустить не менее 70 самолетов.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна, ссылаясь на маркетинговый план ГП.

По его данным, предприятие намерено поставить 20 Ан-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции.

"... маркетинговый план... учитывает перспективные рынки и потенциал каждой номенклатуры товаров на этих рынках. Также он опирается на весь массив нынешних договоренностей с партнерами", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе авиасалона во французском Ле Бурже "Антонов" подписал крупный контракт с французской логистической компанией "Боллоре". Узнать больше о документе можно здесь.