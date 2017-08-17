В Украине открыли базу данных всех владельцев компаний

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Украине открыли базу данных с информацией о конечных владельцах всех украинских компаний.

"Так, благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции, информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", — написал он в Facebook.

Гройсман подчеркнул, что Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев — инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции.

Согласно сообщению, СМИ и общественность смогут "свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля".

Ранее Гройсман заявил, что в Украине до конца года заработают сервисы, которые позволят выйти замуж и жениться онлайн, а также зарегистрировать детей.

фото: setindiabiz.com