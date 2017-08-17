Дилемма Путина. Экономист объяснил, почему Россия сокращает расходы на армию

17 августа 2017, 11:48

Теперь политика России будет более социальной, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов

Заявление президента РФ Владимира Путина о сокращении военных расходов России в 2018 году — было вызвано потребностью финансировать социальные программы.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал в комментарии "Главреду".

"Снижение затрат на оборону России — это позитивный факт. Возможно, он свидетельствует об изменении политического курса. Вероятно, теперь внешняя военная политика России станет менее активной. Это можно предполагать и на это надеяться", — говорит эксперт.

"Но в целом, несмотря на то, что Россия продолжит перевооружение, как заявил Путин, решено сократить общие расходы на оборону. Полезно было бы знать — по каким статьям и на что. Возможно, предполагается сокращение объемов военных учений, возможно, будут сокращены объемы военных операций за рубежом, в той же Сирии, где война приближается к концу, возможно, будут найдены какие-то другие источники для сокращения расходов. Но при любом варианте данное решение можно оценить только позитивно", — подчеркнул экономист.

"К решению российского руководства сократить затраты на оборону, конечно же, привело падение цен на нефть. В результате доходы российского бюджета, которые в большой мере опираются на нефть, сократились. А следующий 2018-й год — это год президентских выборов в России. Поэтому сейчас перед Путиным возникает вопрос — финансировать больше армию или социальные программы. Естественно, в год выборов больше нужно финансировать социальные программы и вопросы. Думаю, что именно в этом состоят причины принятого решения. Теперь политика России будет более социальной, и средства в большем объеме будут выделяться на социальные проблемы. Главная причина того, что российский бюджет сейчас по объективным причинам "не тянет" это, — снижение цен на нефть", — говорит экс-министр.

Он отметил, что пока нельзя делать выводы о том, что в Россия сократит поддержку террористов на востоке Украины. "Поскольку, на мой взгляд, поддержка Россией боевиков идет вовсе не по военным статьям бюджета. Ведь если вы посмотрите бюджет России, то нигде не найдете статьи о поддержке боевиков на Донбассе", — резюмировал Виктор Суслов.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил о сокращении военных расходов в РФ: "Не питайте иллюзий, на войну с Украиной Путин деньги найдет".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс боевики Россия министр нефть армия сокращение эксперт экономист расходы Суслов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять