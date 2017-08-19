Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на две копейки

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.

Официальный курс гривны на 19 августа:

100 долларов — 2549,0401 грн (18 августа — 2550,6409);

100 евро — 2992,5731 грн (2983,4847);

10 рублей — 4,2941 грн (4,3050).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.