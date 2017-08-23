Из России в офшоры вывели 75% национального дохода РФ — аналитики США

Граждане России держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода — примерно столько же, сколько зарегистрировано активов внутри РФ.

Об этом со ссылкой на доклад американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований сообщает "Прайм".

"Согласно нашим базовым оценкам, сосредоточенное в офшорах богатство составило на 2015 год 75% национального дохода", — говорят авторы доклада. По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 81 триллион рублей.

Таким образом, сумма офшорных капиталов втрое превосходит официально заявленные валютные резервы.

В целом по методике авторов доклада выходит, что россияне держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах.

"Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее неучтенное богатство в 1990-2015 годах исключительно высоки — по крайней мере 200% национального дохода России. Труднее установить, кто владеет этим неучтенным богатством и в какой форме", — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что Россия с начала 1990-х годов демонстрирует торговый профицит, в основном формирующийся за счет экспорта нефти и газа. Этот профицит колебался от 5% национального дохода в 1993-1998 годах до 20% в 1999-2000, а затем стабилизировался на уровне 10% национального дохода в год, говорится в статье.

"Другими словами, каждый год на протяжении более чем 30 лет российская экономика экспортировала на 10% своего ежегодного производства больше, чем импортировала. Учитывая, что изначальная финансовая позиция страны была в 1990 году близка к нулю (очень мало иностранных активов и очень мало иностранного долга), это должно было привести к масштабному накоплению иностранных активов российскими резидентами (правительством, домохозяйствами и корпорациями)", — объясняют аналитики.

"Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 году", — пишут американские исследователи и делают вывод, что недостающие активы сосредоточены в офшорах.

Напомним, российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что власти России взяли курс на окончательное разворовывание бюджета страны.