Разборки в ДНР. Безлер рассказал, как в Макеевке Захарченко "отжал" бизнес у пособника боевиков

Сбежавший с Донбасса экс-главарь горловских боевиков Игорь Безлер заявил о силовом захвате макеевского пищевого предприятия "Макей Смак" Александром Захарченко.

Об этом Безлер написал на своей странице "ВКонтакте", сообщают "Новости Донбасса".

Безлер рассказал, что 22 августа Захарченко "отжал" предприятие, принадлежащее Сергею Сенникову.

"Фирма называлась "Макей Смак". Забрали колбасный цех и всю сеть магазинов. Сергей 25 лет строил и развивал свое производство. В два часа дня приехали в масках люди главобезьяны — дегенерала и все арестовали, т.е. отжали. Всю семью забрали — его сына и жену. Это в Макеевке", — написал Безлер, добавив, что теперь "построено откровенно бандитское недогосударсто".

Он подчеркнул, что Сенников был активным сторонником ДНР и "в 2014 году помогал боевикам Макеевки и Горловки.

По словам Безлера, до захвата "Макей Смака" Сенникову был предложен миллион рублей за предприятие.

"Человек отказался. Забрали силой", — отметил Безлер.

Отметим, что в июне в соцсетях появилась неподтвержденная информация о штрафе "Макей Смака" на 90 миллионов рублей после проверки.

Напомним, ранее Безлер рассказал, как Захарченко получил от боевиков "плетью по с**ке".