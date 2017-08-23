Омелян готовит к передаче туркам в концессию аэропортов "Борисполь" и "Львов" — журналист

Министерство инфраструктуры Украины во главе с Владимиром Омеляном ведет переговоры с турками о передаче им в концессию аэропортов "Борисполь" и "Львов", считает журналист, эксперт Александр Дубинский.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Министр инфраструктуры Омелян готовится к дембельскому аккорду перед отставкой. По данным сайта dubinsky.pro, он вдет переговоры с турками о передаче им в концессию аэропортов Борисполь и Львов. Но проблема в том, что в концессию обычно отдают аэропорты, требующие серьезных инвестиций в инфраструктуру — но ни у аэропорта "Борисполь", ни у аэропорта "Львов" таких потребностей нет", — отметил Дубинский.

Журналист отмечает, что на сегодняшний день аэропорт "Борисполь" является прибыльным и демонстрирует хорошие финансовые результаты.

"Он входит в десятку госпредприятий с наибольшей валютной выручкой. В чем же смысл концессии и почему у Омеляна так рьяно опровергают переговоры с турками? Мои источники утверждают, что в данном случае идет речь о коррупционной сделке, в которой министр Омелян получает деньги, а турки — возможность замкнуть на свой основной хаб "Ататюрк" большую часть пассажиропотока "Борисполя" (сейчас это 8,5 млн человек в год)", — отмечает эксперт.

Как сообщали СМИ, во время отпуска в августе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел с представителями турецкой авиационной индустрии закрытые переговоры относительно планов экспансии на украинский рынок.

По данным издания EUReporter, на встрече присутствовали: заместитель главы компании TAV airports — управляющей компании аэропортом Ататюрк — Антонин Беериер, генеральный директор авиакомпании Atlas Global — Орхан Джошкун, а также заместитель председателя правления компании Turkish Airlines — Билал Экши.

Как сообщается со ссылкой на лиц, близких к одному из участников встречи, предположительно, обсуждались вопросы совместных проектов на территории Украины, в первую очередь — в сфере транспортной инфраструктуры, для реализации которых инвесторам необходимо опираться на поддержку профильного министерства. Среди других вопросов — содействие расширению присутствия на украинском авиарынке турецких авиаперевозчиков, в частности — Atlas Global, что должно стать своеобразной компенсацией в общественном мнении после провала переговоров с ирландским лоукостером Rayanair, а также перенаправить транзитные потоки в турецкий аэропорт Ататюрк.

Стамбульский аэропорт Ататюрк является третьим в Европе по количеству обслуженных пассажиров. Так, согласно обнародованным планам, до конца 2017 года он примет около 90 миллионов человек. Пассажиропоток в Борисполе составил 7 млн человек.