Как Конституционный суд может пошатнуть стабильность Украины

Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений.

(Джеймс Лоуэлл — американский поэт, эссеист и дипломат 1819—1891)

Нежелательный, но логический итог

Итак, налицо первый результат безрезультативной земельной реформы: МВФ отказал Украине в выделении транша в размере 1,9 млрд долл. "из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины". Я прекрасно понимаю, что некорректно называть безрезультатным проведенный 25 лет назад процесс, но и оппоненты мало чем смогут мне возразить.

Вначале же хочу объяснить свою позицию: во всех деловых отношениях я — за свободный цивилизованный рынок без присутствия государства, но отмену моратория при ныне действующем законодательстве считаю абсолютно недопустимой.

Имея богатый опыт работы в земельных отношениях в Грузии, принимая непосредственное участие как в разработке законов, так и в проведении самой земельной реформы (а именно реформа была темой моей диссертационной работы), с полной уверенностью хочу сказать: отмена моратория через Конституционный суд может иметь непредсказуемые последствия не только для сельского хозяйства и экономики, но и для стабильности Украинского государства.

Избавиться от параллелей

Не сочтите за дерзость мою прямоту, но у меня создается впечатление, что в Украине все делается для того, чтобы как можно дольше растянуть завершение земельной реформы и формирование полноценного земельного рынка, а к советам иностранных партнеров прислушиваются лишь для видимости готовности к сотрудничеству: ведь из одиннадцати рекомендаций МВФ Украина выполнила лишь три. На фоне этого более чем странно звучат слова премьер-министра Владимира Гройсмана, что "МВФ не ставит перед Украиной невыполнимые требования".

Противники земельной реформы и рынка причиной задержки активизации процессов считают то, что надо подождать, пока средняя зарплата и цена гектара земли в Украине не сравняются с польскими показателями.

Такая постановка вопроса в корне ошибочна из-за недостоверности "среднего показателя" и манипуляций со статистическими данными, поверхностного рассмотрения годами накопленных проблем, без учета отношения к мораторию, реформе и рынку в целом по стране. В таком сложном и многогранном вопросе и проблем много, их надо решить в совокупности и последовательно, а не как одну и одним взмахом судебного молотка. Это не среда для экспериментов, здесь нужен детальный анализ проблем, только в таком случае можно решиться на активизацию процесса, однако нельзя из-за преступной пассивности предыдущего руководства страны вынудить нынешнее правительство совершить неоправданные шаги.

Я против того, чтобы Украина скопировала пусть самый удачный вариант реформы, хотя это даже исключено, ведь в стране сложилась уникальная ситуация. Во всех постсоветских республиках земельную реформу начали сразу же после провозглашения независимости, т.е. вся земля была государственной собственностью и ее передача гражданам не была проблематичной, как и продажа этих земель. А вот в Украине по ходу реформы в собственность были выделены земельные участки в виде паев, пребывающих на сегодняшний день в аренде, на которые более 15 лет распространяется мораторий — главная головная боль земельных отношений.

Для получения среднего показателя по разным категориям нужно провести колоссальную и кропотливую работу, но несмотря на это, полученный итог никак не будет претендовать на абсолютную правдивость и оппонентами он всегда может быть поставлен под сомнение.

В качестве наглядного примера хочу привести данные средней стоимости 1 га с/х земли страны-ориентира, т.е. Польши: по разным источникам она колеблется от 2-3 тысяч до 11 тысяч долларов, в Украине же — 1 тысяча долларов, а по данным депутата Верховной Рады Алексея Мушака, он равен 5685 долларов. В Грузии есть территории, где 1 га сельхозугодий можно приобрести за неполных 100 долларов, тем временем, где-то 1 кв. м земли сто́ит более 200-300 долларов.

Аналогичная ситуация и со средним показателем зарплаты за 2015-16 годы — в той же Польше он колебался от 671 евро (чуть больше 805 долларов) до 1080 евро (порядка 1290 долларов). Сопоставляя нынешние данные по украинской и польской зарплатам — 197 евро против 763, становится грустно за перспективу земельного рынка.

Карта Европы со среднемесячной зарплатой по странам

Желание Украины равняться на европейские страны можно только приветствовать, но у меня рождается вопрос: почему не взять ориентиром другую страну того же ЕС, где аналогичные показатели пониже, но и земельную реформу провели, и рынок функционирует без помех?

Несмотря на мои скитания в паутине Интернета, я не смог найти обнадеживающий прогноз сближения украинской зарплаты с польской в ближайшем будущем. Если учесть, что по нашему законодательству право на покупку земельных участков сельхозназначения имеют только граждане Украины, то и средняя стоимость гектара с/х земель будет пропорционально дорожать с повышением их покупательной способности.

Вот и приходится задуматься, насколько приемлема идея-фикс сравняться с кем-то, ведь здесь явно нужен другой, более глубокий и разумный анализ.

Чего точно нельзя делать и почему

Мораторий плохо, даже очень, но он есть сегодняшняя реальность.

Во множестве моих статей я излагал свое мнение, что надо сделать для завершения земельной реформы и запуска полноценного земельного рынка ("Метод Карели "Комплексная земельная реформа""), но на сей раз постараюсь изложить, чего никак нельзя делать и почему.

Никак нельзя отменить действие моратория через Конституционный суд!

В начале текущего года группа нардепов обратилась в Конституционный суд Украины с требованием отмены моратория. Инициатор "земельного протеста" депутат от БПП Алексей Мушак. Кроме инициации протеста, он соавтор законопроекта №5535 "Об обороте земель", что заставляет заостренно обратить внимание на его суждения, опубликованные в интервью и статьях: "Пора раскрепостить владельцев земельных паев", "Мантры о страшных последствиях отмены моратория уже не работают", "Последний шанс для рынка земли. Депутаты подают иск в Конституционный суд".

Сразу же хочу сказать, что само название законопроекта "Об обороте земель" очень емкостное, даже абстрактное и дает возможность каждому автору по своему усмотрению его трактовать. Анализируя предлагаемый вариант законопроект от группы депутатов (А.Мушак, С.Хлань, П.Ризаненко), который действительно отличается от других подобных, с которыми я знакомился, с полной уверенностью могу сказать: из-за явных спорных деталей он не будет принят Верховной Радой. И в этом никак нельзя будет винить в сидящих зале заседаний депутатов, это не тот документ, которого Украина заждалась (больше читайте в статье "Такой долгожданный закон "Об обороте земель": замечания и комментарии к з/п №5535 (часть 1)").

Не могу скрыть свое удивление в связи с действиями народом избранных: согласно информации портала Верховной Рады, законопроект был зарегистрирован 13 декабря прошлого года, а уже через два месяца, 17 февраля текущего года было обжаловано действие моратория в КСУ, к чему такая спешка? Правда сам Мушак объяснил такой поступок желанием для активизации процесса рассмотрения з/п №5535, которого он считает "весьма достойным и полезным для государства".

Одной из главных проблем законопроекта, безусловно, будет идея авторов, которую комментировать воздержусь: проектом нового закона предлагается с 1о января 2030 года разрешить иностранцам покупать с/х земли в Украине (IV раздела п.3 "Заключительные и переходные положения"). Нельзя такую перспективу оставить потомкам, как мораторий от предыдущих. Это будет явным препятствием во время обсуждения законопроекта в Раде.

Но справедливости ради нужно учесть одно чрезвычайно важное обстоятельство: так как ЕС не признаёт ограничения на продажу с/х земель для граждан самого Евросоюза ("Еврокомиссия требует от стран ЕС изменить правила продажи сельскохозяйственных земель"), он в будущем может настаивать на пересмотре ограничений на приобретение земель иностранцами. Это реальность, с которой придется столкнуться при вступлении в ЕС, к этому должны быть готовы и это не должно оказаться форс-мажором для Украины.

Вопреки заверениям соавтора законопроекта, что он с коллегами "написал законопроект, который отменяет мораторий на торговлю паями и поэтапно вводит рынок земли", я не нашел анализ перспективы паевых земель, а что касается поэтапного введения земельного рынка — то она неубедительна.

А сейчас, почему нельзя этого делать: это вызовет массовое расторжение арендных договоров на паевые земли с далеко идущими отрицательными последствиями.

Для наглядности я выбрал территорию у села Горопаи Любарского района Житомирской области.

Допустим, предприятие "Agro partners" взяло в аренду 300 га угодий/паевых земель (масштаб произвольный). После того, как КСУ отменит действие моратория, а вместе с тем признает права пайщиков на размежевание собственных участков, часть из них обязательно воспользуется реализацией прав собственности.

Даже единичные случаи размежевания паевых участков нарушат целостность арендного участка, что вынудит арендаторов пересмотреть и даже расторгнуть арендные договора. Многие пайщики, которые за все это время получали годовую арендную плату и не очень заботились об иной активности, окажутся неготовыми предпринять какие-то действия (тем более, не имея для этого навыков), а для обработки земельных участков им не хватит средств ("Принц и нищий, или социальная несправедливость по-украински"). Исходя из этого, огромное количество площади окажется необработанным, а рынок недвижимости окажется насыщен выставленными на продажу участками, что вызовет временное падение сельхозпроизводства и снижение цен на недвижимость.

Правда, такие суждения г-н Мушак называет "мантрами о страшных последствиях, которые уже не работают", но сам же признается в неожиданной агрессии со стороны коллег после регистрации законопроекта.

Естественно, что мораторий, ставший основной причиной существования теневого рынка и коррупции в деловых отношениях, является также и причиной непоступления денежных средств в государственную казну, которые, по данным нардепа, составляют 3 млрд долл. ежегодно. Итогом отмены моратория через КСУ, действительно, могут быть страшные последствия. И это не просто те массовые протесты, которые анонсировал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, из-за явных отрицательных последствий, которые все явственнее будут проявляться со временем, он может спровоцировать и насильственные действия.

Моя первая реакция после ознакомления с земельной реформой в Украине, было удивление: КАК ЭТО? Как можно было передать землю в собственность и запретить ее продавать? После глубокого анализа процесса опять удивился: КАК ЭТО? Как можно было из 40 млн гектаров — 28 млн га бесплатно выдать в собственность в виде паев, от 18 "соток" до уму-не-постижимых 20 га? Умение менять собственное мнение после анализа не означает отступление от своих идей, это положительная черта человека, как и умение убеждать других.

"Ребята, давайте жить дружно"

Земельный кодекс Украины четко гласит: "земля — основное национальное богатство", сельское хозяйство Украины по многим показателям играет ощутимую роль в мировом производстве. Вот почему не надо удивляться столь бережному отношению украинцев к земле. Из-за того, что паевые земли пока не являются предметом безоговорочной собственности, сложилось ощущение, что государство является, можно сказать, совладельцем этих земель. Ограничение прав пайщиков является аморальным, однако и государственные интересы надо учесть, ведь нельзя проблему рассматривать только с точки зрения защиты прав пайщиков или защиты позиции государства. Тут надо выявить умение разумного анализа и решения проблемы.

Главная ошибка сторонников за и против кроется в том, что вопрос ставится ребром, нет глубокого анализа проблемы, а если не рассмотреть ситуацию в комплексе, проблема так и останется нерешенной еще на долгие годы.

Проведенные в этом году последние социологические опросы однозначно показывают, что значительная часть населения страны против отмены моратория: по данным исследования экспертов Института Горшенина "Социально-экономическое положение современного украинского села" 63% опрошенных отрицательно относятся на возможность продажи земли как товара, а 15% затруднились с ответом. Еще больше респондентов высказалось против отмены моратория, по данным исследования социологической группы "Рейтинг" — 74%. И еще: по опросу USAID в 2013 г., 58% самих владельцев паев были против отмены моратория и запуска земельного рынка.

Такой результат можно объяснить не только общим подходом к проблеме по стране, но и отсутствием осведомленности: социсследования "Актуальные вопросы земельной реформы в Украине", проведенные в рамках проекта USAID "Агроинвест", показали, что о земельной реформе 90% населения имеют поверхностное знание или оно и вовсе отсутствует, хотя это более чем странно: ведь по ходу реформы земельные участки получили около 15% населения страны. Вот вам и достоверность таких соцопросов. Самое большое беспокойство, которое выявили 51% опрошенных, это опасение того, что отмена моратория спровоцирует массовую скупку земель иностранцами.

За последнее время Украина перенесла трагические события, что на нынешнее правительство накладывает еще больше ответственности перед страной. Нельзя допустить отмену моратория путем судебного решения, тут должен быть достигнут консенсус.

Законодателям нужно на основе досконального анализа проблемы осуществить соответствующие законодательные изменения, после чего агитировать население за важность проведения кардинальных изменений. Для достижения желаемой цели сами авторы должны быть уверены в своей правоте, только в таком случае нетрудно завоевать всенародное доверие.

Да, учитывая украинское земельное законодательство, многие давно бы могли защитить свои права собственника, но, наверное, они чувствуют ответственность перед государством и пока еще не потеряли надежду на положительное решение проблемы ("метод Карели: "Комплексная земельная реформа""). Гораздо разумнее было бы отменить мораторий в результате трудоемкой работы соратников — избранных народом депутатов, а не ударом молотка судебного пристава.

фото: inshe.tv, wikipedia.org, glavcom.ua