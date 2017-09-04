В США раскрыли, как хотят наказать КНДР за ядерное испытание

Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что готовит новые экономические санкции против Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР, Северная Корея) в ответ на осуществленное ею ядерное испытание.

Об этом он рассказал в эфире Fox News, пишет УНИАН со ссылкой на Politico.

В то же время чиновник подчеркнул, что такое поведение республики "совершенно неприемлемо".

"Мы уже начали с санкций против Северной Кореи, но я собираюсь разработать пакет санкций, чтобы представить его президенту (Дональду Трампу — Ред.) для утверждения, что любой, кто хочет заниматься торговлей или бизнесом с ними, не сможет торговать или вести бизнес с нами", — отметил министр.

Напомним, 3 сентября власти КНДР заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. До этого правительство Японии, изучив информацию метеорологических агентств и другие данные, подтвердило, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний.