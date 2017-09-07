Вадим Рабинович на акции под Нацбанком: "Гонтареву и Рожкову должны уволить и посадить"

Партия "За життя" начала бессрочную акцию протеста под Национальным банком и не уйдет оттуда, пока глава НБУ Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова не будут уволены и не понесут ответственности.

Об этом в ходе акции заявил лидер партии, народный депутат Вадим Рабинович, сообщает NewsOne.

Отметим, в акции "За життя" участвует более 7 тыс. человек. В основном это — обманутые вкладчики обанкротившихся банков. Они представляют большинство регионов Украины, включая Луганскую, Сумскую, Днепропетровскую, Одесскую и другие области.

"Причина нашей акции одна — они достали народ! Достали, обрекая страну на нищету. Достали, украв сбережения людей, которые были в разных банках, обрушив гривну. До Нового года они хотят довести гривну до 40 за доллар, чтобы убить людей совсем. Во время нашей прошлой акции нам пообещали, что будут рассмотрены все претензии людей, потерявших деньги в банках. Что Гонтарева и ее подельница Рожкова уйдут на нары. Вместо этого Гонтарева уехала на Мальдивы и четвертый месяц отдыхает за наш счет. А Рожкова руководит этой бригадой, которая и раньше грабила страну", — заявил Рабинович.

Он также подчеркнул, что акция под Нацбанком — не последняя, и добившись своей цели здесь, "За життя" продолжит бороться за "очищение страны".

"Нельзя спрута убить со всех сторон сразу. Потому мы решили начать очищения страны с Нацбанка, и мы не уйдем отсюда, пока Гонтарева не уйдет и Рожкова не сядет. А потом мы придем к Минздраву, который убивает людей своими реформами, и так потихоньку очистим все. Нельзя больше ждать! Нацбанк — это начальная точка очищения страны. Без изменения финансовой системы, ничего сделать нельзя. Поэтому в первую очередь здесь должны быть новые люди, а те — сесть. Поэтому мы здесь, и будем здесь и завтра, и послезавтра, и сколько понадобится. Мы — как цветок, пробивающийся через асфальт, мы все равно победим. Я вам гарантирую, что есть великие шансы сделать великую страну", — резюмировал политик.