В Минобороны назвали новые зарплаты бойцов АТО

С 1 сентября 2017 года военнослужащие в зоне АТО будут получать не менее 17 тысяч гривен ежемесячно. А также надбавки за участие в боевых действиях.

Об этом заявил начальник Департамента финансов министерства обороны Украины Сергей Галимский, пишет "Интерфакс-Украина".

"7 тысяч гривен — это основное денежное обеспечение, 10 тысяч гривен — это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно участвовал в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", — рассказал Сергей Галимский.

Такую зарплату будут получать военнослужащие в звании "солдат", которые выполняют задачи в зоне проведения АТО. Новую зарплату начисляют уже с 1 сентября, заявил представитель Минобороны. При этом военнослужащие ВДВ и морской пехоты будут получать больше, чем другие подразделения Вооруженных Сил Украины.

У Минобороны, по словам Галинского, достаточно средств для восстановления вооружения и военной техники, подготовки войск, содержания и совершенствования систем связи.

Сергей Галимский также добавил, что на данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет.

В 2016 году военное ведомство потратило на награждение участников АТО 1,9 миллиарда гривен, в то время как за 8 месяцев 2017 года этот показатель достиг отметки в 2,2 миллиарда гривен.

Ранее в Минобороны сообщали, что военным на первой и второй линиях обороны в зоне АТО повысят доплаты уже с сентября 2017 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что уровень денежных выплат для военных будет увеличен, что позволит решить вопрос о контрактной армии.