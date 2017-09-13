В Украине назвали главное условие получения очередного транша от МВФ

Украина получит денежный транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2017 года, если Верховная Рада примет пенсионную реформу.

Об этом заявил представитель Кабинета министров в украинском парламенте, народный депутат от БПП Вадим Денисенко, сообщает 112 Украина.

По его словам, земельная реформа уже не является главным условием для получения транша от Фонда. Впрочем, сейчас становится актуальным вопрос пенсионной реформы.

"Если мы сейчас сможем принять в парламенте пенсионную реформу, думаю, это будет такой себе лакмусовой бумажкой для того, чтобы получить возможный транш уже в 2017 году", — подчеркнул он.

По словам Денисенко, законопроект о пенсионной реформе после принятия и обработки всех поправок готов к внесению на голосование.

"Профильный комитет принял все правки. Надеюсь, на следующей сессионной неделе у нас есть все шансы проголосовать пенсионную реформу", — добавил Денисенко.

Как ранее сообщалось, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина рассчитывает на получение двух траншей до конца 2017 года.

Напомним, первый транш в 5 млрд долл. Украина получила в марте 2015 года, второй (в 1,7 млрд долл.) — в августе 2015 года, третий (в 1 млрд долл.) — в сентябре 2016 года, четвертый (в 1 млрд долл.) — в апреле 2017 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что МВФ отложит выделение следующего транша Украине из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу.

В рамках третьего пересмотра программы сотрудничества с Фондом украинское государство обязалось принять земреформу до конца мая, а пенсионную — до конца апреля 2017 года, однако такие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.

До конца 2017 года Украина планирует получить от международных партнеров 8 млрд долларов, включая три транша кредита МВФ — на 1,9 млрд долларов, августе и сентябре — по 1,3 млрд.