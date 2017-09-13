В ЕС подписали решение о дополнительных торговых преференциях для Украины

В здании Европейского парламента в Страсбурге состоялась церемония подписания решения о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

Об этом идет речь в сообщении УНИАН.

Отмечается, что документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и заместитель министра по вопросам дел Евросоюза председательствующей в ЕС Эстонии Матти Маасикас (Matti Maasikas).

На церемонии также присутствовал докладчик Европарламента по этому вопросу Ярослав Валеса.

Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в конце сентября.

17 июля Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевина из предложений исключена. В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда — 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных — 3 тыс. тонн, пшеницы — 65 тыс. тонн, кукурузы — 625 тыс. тонн, ячменя — 325 тыс. тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как известно, в конце сентября 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров.