Ни иллюминации, ни кожи с перфорацией. "Спецтехноэкспорт" отказался от люксовых Land Cruiser и Audi A8

14 сентября 2017, 13:45

Оборонщики хотели, чтобы отделка салона была с ромбовидной прострочкой и никакой другой.

Audi A8 3.0 TDI Quattro Long

За последние недели ГХВП "Спецтехноэкспорт" отменило два тендера на покупку роскошных автомобилей на ожидаемую сумму 10 млн 250 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на систему "Прозорро" сообщают "Наші гроші".

13 сентября была отменена закупка четырех автомобилей на 4 млн 850 тыс. грн из-за "отсутствия дальнейшей потребности". Планировалось приобрести три Toyota Camry Elegance и один Toyota Land Cruiser 200 Special Edition.

Учитывая цены в салонах, самым дорогим в этой закупки должен был стать внедорожник, который может стоить от 100 тыс. долл. В тендерной документации указано, что черный Land Cruiser должен был иметь следующие опции: светодиодная иллюминация интерьера, отделка салона комбинированной полуанилиновой кожей с перфорацией и ромбовидной прострочкой, обогрев лобового и заднего стекла с автотаймером, система оповещения о смене полосы движения — LDA, система камер кругового обзора с функцией панорамного вида (1 фронтальная и 2 боковых — MTM (Multi-Terrain Monitor)), задние сиденья с двухрежимным подогревом (боковые сиденья), система контроля и информирования об усталости водителя, подушки безопасности для коленей водителя и переднего пассажира, система беспроводной зарядки по протоколу Qi.

Toyota Land Cruiser 200 Special Edition

Легковые Toyota Camry в комплектации Elegance могут стоить 800—900 тыс. грн, пишет издание.

26 августа "Спецтехноэкспорт" отменил закупку трех автомобилей Audi на 5,40 млн грн из-за отсутствия минимум двух участников тендера. Планировалось приобрести Audi A6 2.0 TFSI Quattro, Audi A6 2.0 TDI Quattro и Audi A8 3.0 TDI Quattro Long.

В этой закупке самым дорогим выглядит Audi A8, который может стоить от 80 тыс. долл. В тендерной документации указаны желаемые опции: двигатель объемом 2967 см3, подогрев передних и задних сидений, отделка сидений кожей, подъемно-сдвижной стеклянный люк, климат-контроль 4-зональный, защита от бокового удара.

Издание напомнило, что до указанных закупок "Спецтехноэкспорта" в этом году самыми дорогими автомобилями, которые пытались приобрести госструктуры через систему "Прозорро", были кроссовер Infiniti Q70 за 1,40 млн грн для "АТП Черкасского областного совета" и Audi Q7 3.0 TDI quattro S line за 2 млн 050 тыс. грн для ОАО "Днестровская ГАЭС".

Ранее "Главред" сообщал, что в 2016 году экономия от использования ProZorro составила 5 млрд грн.

фото: nashigroshi.org

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