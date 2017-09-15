Боевики ДНР остались без "зарплаты", подозревают командование в хищении денег

В 1-м "армейском корпусе" ДНР фиксируется задержка выплаты денежного довольствия в ряде бригад и отдельных батальонов (пока на несколько дней).

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это вызывает крайне негативный резонанс в среде боевиков, уверенных, что командование вновь вернулось к практике массовых хищений зарплат личного состава.

Ранее "Главред" сообщал, что командиры довели "морпеха" ДНР до самоубийства угрозой невыплаты "зарплаты". Боевик погиб сам и еще три сослуживца были ранены при взрыве гранаты.