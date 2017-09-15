Доходы на триллион. Гройсман замахнулся на рекордные показатели в госбюджете-2018

Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2018 год.

Соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства в пятницу, сообщает УНИАН.

"Буквально сегодня мы вносим в парламент проект бюджета. Я думаю, что некоторые политиканы уже сегодня начнут критиковать. Они критикуют — мы будем строить детские сады, они критикуют — мы будем строить дороги. Прошу украинских граждан заниматься своими делами и делать свою жизнь лучше, и не слушать тех, кто хочет вас направить в депрессию. Никакой депрессии, а только движение вперед", — прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман принятое решение.

После заседания правительства министр финансов Александр Данилюк сообщил журналистам, что рост экономики в следующем году позволит профинансировать ключевые приоритеты правительства.

"В следующем году планируется рост экономики на уровне 3%. Мы хотели бы немного больше, однако и это уже неплохо. Это дает необходимый ресурс. Также действительно есть увеличение расходов по ключевым сферам. Не распыляем деньги на второстепенные вещи. Тогда можем полностью финансировать и охрану здоровья, и реформу образования, и пенсионную реформу", — сказал Данилюк.

По словам Гройсмана, Кабинет министров закладывает в проект государственного бюджета Украины на 2018 год рост доходов на 15% по сравнению с 2017 годом — до 1,118 трлн грн.

"Впервые в истории доходы государственного бюджета превысят триллион гривен… Мы закладываем доходы бюджета на уровне 1,118 трлн грн", — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает рост ВВП Украины на 3%, инфляцию на уровне 7% и дефицит бюджета в 2,4% ВВП.

"Мы закладываем в бюджет 3% роста экономики, инфляцию на уровне 7% и дефицит бюджета 2,4%", — сказал премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что прогноз основных макроэкономических показателей в рамках проекта бюджета-2018 является консервативным и может быть скорректирован в течение следующего года.

Также Кабинет министров Украины закладывает в проект госбюджета-2018 повышение минимальной заработной платы на 500 гривен — до 3,723 тыс. гривен, заявил Владимир Гройсман, представляя проект в ходе заседания правительства.

"Мы видим абсолютно нормальный шаг следующего повышения: плюс 500 гривен – это 3 тысячи 723 гривны. То есть, рост по сравнению с прошлым годом на 16,3%", — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что ожидаемый показатель инфляции в этом году составляет 11,2%, в 2018 — 7%.

"Наша задача — чтобы доходы граждан начали расти быстрее, чем инфляция, чем рост цен", — добавил глава правительства.

Кроме того, расходы на оборону увеличатся со 143 млрд грн в 2017 году до 164,9 млрд грн в 2018 году, подчеркнул Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что эти средства будут направлены на повышение заработной платы для украинских военных, а также на закупку качественного технического оборудования и вооружения, на что будет направлено 16,4 млрд грн.

По его словам, 63,9 млн будет направлено на внутреннюю безопасность.

Гройсман при этом подчеркнул, что увеличение расходов на оборону — это общая позиция и президента, и правительства.

Кроме того, Кабинет министров Украины предлагает в рамках разработанного проекта государственного бюджета Украины на 2018 год увеличить расходы на образование до 217,5 млрд грн, на здравоохранение — до 112,5 млрд грн, на науку — до 7,9 млрд грн, сообщил Гройсман, представляя проект в ходе заседания правительства.

По словам Гройсмана, в рамках госбюджета-2018 предусмотрено повышение заработных плат учителей на 25%. "Мы работаем над тем, чтобы с 1 сентября 2018 года увеличить для педработников заработную плату не только в школах. Это будет зависеть от развития национальной экономики", — сказал премьер.

Кроме того, он отметил, что дополнительные 11 млрд грн на медицину в следующем году позволят внедрить новую систему здравоохранения. "Это связано с проведением необходимых реформ. Так, как сегодня работает система здравоохранения, не устраивает ни пациентов, ни врачей", — подчеркнул глава правительства.

Также Гройсман отметил важность внедрения нового подхода в управлении средствами в науке. "Мы должны обеспечить ряд программных вещей, которые обеспечат трансферт научных разработок в реальный сектор экономики. Сегодня множество таких наработок ждут на полках своего промышленного внедрения", — сказал он.

Напомним, ранее в комментарии "Главреду" эксперт рассказали, кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина.