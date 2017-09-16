В Минфине рассказали, сколько денег привлечет Украина в 2018-2019 годах

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает внешние заимствования в объеме около 2 миллиардов долларов, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем в следующем году, и это есть в программе с МВФ, (привлечь) на рынках внешних заимствований около 2 млрд долларов. И в 2019 году также еще 2 млрд долларов", — сказал он журналистам.

"Это наши ориентиры. Конечно, суммы могут отличаться", — добавил министр.

Напомним, ранее были названы условия для получения Украиной пятого транша МВФ.