"Бизнес" в армии ЛДНР. Главари банд используют инженерную технику для наживы

По итогам проверки частей и подразделений 1-го АК ДНР и 2-го АК ЛНР комиссия из штаба 8-й армии ВС РФ выявила существенные недостатки в инженерном оборудовании местности в зонах ответственности данных частей.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, комиссия отметила, что если в первой линии инженерные работы эпизодически проводятся, то во втором эшелоне, на позициях второстепенного значения такие работы фактически не осуществляются.

Отмечаются множественные случаи использования командирами имеющейся инженерной техники "не по назначению" — в интересах местного населения за соответствующую плату. По ряду подобных фактов проводятся служебные расследования, добавил координатор "Информсопротивления".

Месяцем ранее "Главред" сообщал, что по результатам проверки комиссия из штаба 8-й армии ВС РФ обезглавила полк "морпехов" ДНР — полковник и комбат сели за алкоголь и наркоту.