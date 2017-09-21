НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3123,5364 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.
Официальный курс гривны на 22 сентября:
100 долларов — 2623,7181 грн (21 сентября — 2618,9634);
100 евро — 3123,5364 грн (3144,5894);
10 рублей — 4,5062 грн (4,5054).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.