Генпрокуратура конфисковала 200 миллионов долларов, похищенных окружением Януковича

Генпрокуратура Украины конфисковала 200 миллионов долларов, принадлежавших окружению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом рассказал глава ведомства Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда города Черкассы о еще одной спецконфискацию банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долл.", — написал Луценко.

В комментарии к посту он также отметил, что до конца года ГПУ передаст в суд дела еще по нескольким одиозным политикам и бизнесменам: экс-премьеру Николаю Азарову, бывшему главе МВД Александру Захарченко, экс-главе Министерства доходов и сборов Александру Клименко, бывшему первому вице-премьеру Сергею Арбузову, а также коммерсанту Сергею Курченко.

Напомним, ранее Transparency International требует обнародовать приговор о конфискации 1,5 млрд Януковича.