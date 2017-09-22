Всемирный банк и МВФ посоветовали Раде доработать проект пенсионной реформы

Всемирный банк и Международный валютный фонд обратились к правительству Украины с предложением доработать законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению в Верховной Раде, которое ожидается в начале октября.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе выступления на Украинском финансовом форуме в Одессе, пишет УНИАН.

"Мы отправили общее письмо вместе с МВФ несколько дней назад к правительству, поскольку по результатам ревизии законопроекта ранее на этой неделе пришли к выводу, что он должен быть несколько изменен", — сказала Кахконен.

Она подчеркнула, что пенсионные расходы в Украине составляют 11% ВВП, что исключительно много по международным стандартам, а снижение ставки социального взноса с 44% до 24% несколько лет назад создало массивную дыру в Пенсионном фонде. "Нужно реформировать пенсионную систему таким образом, чтобы достичь уверенности, что не только действующие пенсионеры получат достойные пенсии, но и будущие пенсионеры", — добавила Кахконен. Она отметила, что правительственный законопроект на самом деле улучшает фискальную и социальную устойчивость пенсионной системы, но несколько пунктов нужно изменить ко второму чтению, в том числе не откладывать индексацию пенсий до 2021 года. "Не откладывайте внедрение индексации на три года. Одна из причин, почему сейчас пенсионная система в плохой форме, — в том, что в кризисные годы индексация пенсий была приостановлена. Не продолжайте эту ошибку", — подчеркнула Кахконен. В то же время, она отметила, что пенсионная система должна предполагать уровень выплат пенсионеру пропорционально его взносам в фонд, но при этом защищать наиболее уязвимые слои населения.

Премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, призвал парламентариев рассмотреть и принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе 3 октября. Принятие пенсионной реформы является одним из условий ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, наряду с требованиями ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Напомним, проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает внешние заимствования в объеме около 2 миллиардов долларов, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.