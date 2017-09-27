Доллар снова подорожал. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на девять копеек.

Официальный курс гривны на 28 сентября:

100 долларов — 2647,2830 грн (27 сентября — 2638,3461);

100 евро — 3108,1750 грн (3109,8185);

10 рублей — 4,5635 грн (4,5869).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.