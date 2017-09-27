Доллар снова подорожал. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3108,1750 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на девять копеек.
Официальный курс гривны на 28 сентября:
100 долларов — 2647,2830 грн (27 сентября — 2638,3461);
100 евро — 3108,1750 грн (3109,8185);
10 рублей — 4,5635 грн (4,5869).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.