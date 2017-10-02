В оккупированном Алчевске зреет бунт, люди готовы выйти на улицу с протестами

На оккупированном Донбассе экономическая ситуация продолжает ухудшаться и близка к катастрофической.

Теперь это признали на "официальном уровне", пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

По его словам, на сайте "совета министров" ЛНР появилось обращение, в котором описывается бедственная ситуация в оккупированном Алчевске, где еще весной остановился металлургический комбинат.

"На предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и не видящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами" — говорится в этом обращении.

"Раньше такое писали только в украинских СМИ. Теперь катастрофу признают и сами ЛНРовцы. В соцсетях жители города оставляют пессимистические комментарии. Пишут, что город вернулся в 90-е. Но на самом деле все даже хуже. Потому что в 90-х был переходный период, и было понятно, что нужно потерпеть, а потом станет лучше. А теперь выхода из ситуации нет. Потому что исправить все можно будет только в случае ликвидации ЛНР, а боевики пока никуда уходить не собираются. Кстати, вполне вероятно, что такое нетипичное для боевиков признание в собственном бессилии появилось на сайте неслучайно. В Алчевске еще с лета ходят слухи, что завод собираются вернуть ИСД, так как запустить его не получилось, и выбор теперь стоит простой — либо порезать все на металл, либо отдать назад хозяевам", — отмечает Казанский.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что главарь ЛНР готовится бежать в Россию и копит деньги.