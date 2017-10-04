Херсонський форум "Таврійські горизонти" в центрі уваги міжнародного бізнесу

4 октября 2017, 13:42

Форум зібрав 750 гостей із 25 країн, серед яких були присутні іноземні торгові представництва і великі компанії, інвестори і бізнесмени, дипломати і державні посадовці, представники міжнародних організацій та країн-членів ЄС.

Символічним стало відкриття ювілейного X Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток" на Херсонщині. Гості форуму прибули з Херсона до Нової Каховки, де проходив форум, Дніпром на "ракеті" — судні на підводних крилах компанії "Нібулон". Саме підписання меморандуму з "Нібулоном" на торішньому форумі дало поштовх для розвитку підприємством низки інвестиційних проектів, серед яких побудова у червні цього року зернового перевантажувального терміналу у м. Гола Пристань (вартість проекту — 500 млн грн, створено понад 150 нових робочих місць) та відновлення пасажирських перевезень і туристичних поїздок швидкісним річковим транспортом.

Як зазначив у своєму виступі голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв: "Наш інвестиційний форум "Таврійські горизонти" в колі бізнесменів нарекли "українським Давосом". Ми змінили концепцію форуму з офіційно-формального формату до ефективного бізнес-майданчику і це подіяло. На Форумі присутні саме ті інвестори, які повірили в розвиток Херсонщини".

Вже 10 рік поспіль 29-30 вересня у місті Нова Каховка проходить Міжнародний інвестиційний форум "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток", який працює як постійний бізнес-майданчик для ділових кіл з усього світу.

Цього року концепція заходу була присвячена перспективам розвитку "зеленої економіки" в Україні, а також можливостям, які відкриваються на Херсонщині для втілення "зелених проектів". Тренд "Еко" прослідковувався не тільки в програмі Форуму, а й в оформленні, і в розмовах його учасників.

Завдяки обласній владі, яка виступила організатором форуму, "Таврійські горизонти" зібрали близько 750 гостей із 25 країн світу, серед яких були присутні іноземні торгові представництва і великі компанії, інвестори і бізнесмени, дипломати і державні посадовці, представники міжнародних організацій та країн-членів ЄС.

Враховуючи мету й поставлені завдання цьогорічного форуму, організатори представили увазі гостей низку актуальних панельних дискусій.

Так, панельна дискусія "Стратегічні інструменти розвитку індустрії гостинності Херсонщини" стала значимою для проведення в ході форуму, адже Херсонщина — унікальна територія для туризму, відпочинку, оздоровлення та рекреації. І справжнє туристичне багатство  регіону — це виняткові природні ресурси. Як зазначив Надзвичайний та Повноважний Посол Канади Роман Ващук, "канадські інвестори зацікавлені у сфері туризму, який постійно розвивається на Херсонщині і у сфері плодоовочевої переробки. Наразі область має стати магнітом у туристичній сфері і почати із залучення саме внутрішнього туриста з України. Впевнений, що Херсонська область має шанси стати "українською Каліфорнією".

Ідею форуму розкрили й інші дискусійні панелі: "Розвиток ОТГ в рамках співпраці з інституціями розвитку", "Глобалізація зовнішньоекономічних процесів через розвиток транспортно-логістичної інфраструктури та відновлення річкового судноплавства", "Розбудова агропромисловості — фундамент майбутнього".

Результатом Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти" стало підписання 11 меморандумів про співпрацю між обласною владою та представниками міжнародного та вітчизняного бізнесу, владних структур інших країн тощо.

Так, зокрема, з благодійною організацією "Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд" підписано меморандум щодо проведення чергового XVI Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські Ігри" в наступному році з 27 по 29 липня в м. Скадовську Херсонської області, популяризації Херсонщини як туристичного краю, позиціонування Скадовська як головного центру дитячого фестивального руху.

З Гомельським обласним виконавчим комітетом і ТОВ СП "Нібулон" укладено тристоронню угоду щодо реалізації державної політики в сфері розвитку інфраструктури аграрного ринку Гомельської та Херсонської областей з використанням новітніх технологій і передового сучасного досвіду в межах визначеної законом компетенції, а також розвитку туристичної галузі шляхом організації річкових подорожей і круїзів для населення регіонів з використанням сучасної водної техніки.

Із Українсько-арабською діловою радою — про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій Херсонської області, для відновлення кооперативного руху, ґрунтованого на сучасних світових стандартах та враховуючи досвід провідних світових агропромислових виробників у цій сфері діяльності.

Із Державною інноваційною фінансово-кредитною установою — угоду щодо співпраці у створенні сприятливих умов на території Херсонщини інвестиційного співробітництва, спрямованого на вдосконалення режиму підприємницької діяльності та покращення інвестиційного клімату в Україні.

Із ТОВ "Віндкрафт Україна" — про співпрацю з реалізації проектів у галузі відновлювальної енергетики у Херсонській області, а саме: будівництво вітроелектростанції "Овер'янівська" потужністю 69,3 МВт на території Сиваської сільської ради Новотроїцького району та Новодмитрівської сільської ради Генічеського району; вітроелектростанції "Новотроїцька" потужністю 69,3 МВт на території Сиваської сільської ради та Новотроїцької селищної ради Новотроїцького району; вітроелектростанції "Каланчацька" потужністю 300 МВт на території Олександрівської сільської ради, Олексіївської сільської ради, Червоночабанської (Преображенської) сільської ради, Гаврилівської сільської ради Каланчацького району; вітроелектростанції "Чаплинська" потужністю 300 МВт на території Чаплинського району.

Із ТОВ "Корн Фудз Інтернешнл" — про співпрацю щодо реалізації інвестиційного проекту з будівництва комплексу по зберіганню, первинній обробці та глибокій переробці зернових. Це забезпечить формування ефективної та злагодженої системи вирощування, зберігання, сортування та транспортування сільськогосподарської продукції, сприятиме залученню інвестиційних коштів вітчизняних та іноземних інвесторів.

Також доброю традицією останніх років стало відкриття в ході форуму нових інноваційних підприємств на Херсонщині. Цьогоріч таким підприємством став завод мінеральних мікродобрив компанії ТОВ НВП "5 Element". Добрива, які він вироблятиме за нанотехнологією, поліпшують якість ґрунту та позитивно впливають на розвиток рослин і дають подвійну врожайність. Тому його відкриття 30 вересня на другому дні роботи форуму викликало жваву увагу серед його учасників. Бюджет інвестпроекту — 1,5 млн доларів, буде створено 50 нових робочих місць.

Окрім того, в рамках форуму відбулося урочисте відкриття вітропарку "Новотроїцьке" поблизу села Сиваське Новотроїцького району. Генеральний директор компанії ТОВ "Віндкрафт Україна", яка побудувала вітропарк, Карл Стурен розповів, що сума інвестицій, вкладених у його будівництво, становить більше 60 млн євро.

Області вдалося досягти певних успіхів з пріоритетних напрямах розвитку, а саме: у виробництві відновлювальної енергетики, розбудові транспортно-логістичної галузі, створенні курортно-туристичної бази міжнародного рівня, розвитку промисловості й інновацій та інших.

Результати роботи торішнього форуму та перспективи розвитку економіки регіону оцінив почесний гість форуму — заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук: "Херсонщина — унікальна. Минулого року в регіон інвестовано чималі кошти (80 млн дол. США) у відновлювальні джерела енергії, але потрібно визначитися з пріоритетами. Головною метою Херсонщини є перетворення сировинного типу економіки до технологічно-інноваційного. В області початок вже закладено. Є успіхи в енергоефективності. Одне з найважливіших завдань сьогодні  є подальша розбудова сучасної інфраструктури".

Загалом впродовж Х Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток" учасники мали можливість обговорити нагальні питання та сформувати необхідне підґрунтя для подальшого ділового економічного та інвестиційного співробітництва на території Херсонської області.

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Таврийские горизонты Нибулон
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